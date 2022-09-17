В Джалилабаде скоропостижно скончалась школьница

В селе Сабирабад Джалилабадского района скоропостижно скончалась ученица XI класса И.Фатуллаева, 2006 года рождения.

Как передает Report, родственники обнаружили ее дома в бессознательном состоянии.

Она была незамедлительно доставлена в больницу, однако уже по прибытии в медучреждении констатировали смерть И.Фатуллаевой.

В настоящее время выясняются обстоятельства смерти.

По факту начато расследование.