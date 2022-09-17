МИД о нападении армян на азербайджанские посольства

Нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность. Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, в связи с чем они характеризуются как действия, влекущие уголовную ответственность.