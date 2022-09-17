Киргизия настаивает: первым напал Таджикистан!

МИД Киргизии расценивает произошедший конфликт с Таджикистаном как заранее спланированный акт вооруженной агрессии и готов предоставить соответствующие доказательства.

В ведомстве подчеркнули, что попытки властей Таджикистана переложить ответственность на Киргизию являются «голословными обвинениями». Власти Киргизии готовы предоставить все необходимые доказательства того, что в произошедшем приграничном конфликте Таджикистан был инициатором военной агрессии.

В МИД Киргизии заявили о наличии фото- и видеоматериалов, фиксирующих «начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики».