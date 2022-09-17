Сахиба Гафарова раскритиковала Нэнси Пелоси

Чувство глубокого сожаления вызывает высказывание, сделанное спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе поездки в Армению. Об этом говорится в заявлении председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой о высказывании спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сделанном во время поездки в Армению.

«Высказывание спикера Палаты представителей США отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему. Известная в течение всей своей карьеры как проармянский политик Нэнси Пелоси несомненно сделала упомянутое высказывание под воздействием армянской пропаганды. Об этом явно говорит и то, что в посетившую Армению делегацию входили трое проармянски настроенных членов Конгресса. С другой стороны, ясно, что сама эта поездка, предпринятая накануне промежуточных выборов в Конгресс США, служит личным интересам Пелоси как один из ее шагов, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой армянского лобби.

Спикеру Палаты представителей США следовало бы понять, что ее высказывание, усиливая реваншистские настроения в Армении, наносит серьезный удар по процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также предпринимаемым усилиям по установлению мира и стабильности в регионе», - сказала она.