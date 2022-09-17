Протесты женщин в Иране

В Иране женщины начали акцию протеста после смерти 22-летней девушки из города Секкез, которую до смерти забили сотрудники полиции нравов из-за того, что ее голова якобы была неплотно накрыта хиджабом. Власти заявили, что девушка умерла от сердечного приступа после четырех дней комы.

Как передает «МК», протесты начались на похоронах девушки, и полиция разогнала их выстрелами и слезоточивым газом. После этого иранские женщины устроили в соцсетях флэшмоб. Они начали снимать на видео, как состригают длинные волосы и сжигают хиджабы.

В Тегеране объявили о начале расследования: полицейские, причастные к гибели девушки, находятся под следствием. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.