Переговоры католикоса Гарегина II с Левоном Тер-Петросяном

Католикос Гарегин II встретился с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Об этом написал в своем Facebook пресс-секретарь последнего Арман Мусинян.

Встреча, по его словам, состоялась 18 сентября в особняке бывшего президента.

В ходе беседы глава Армянской апостольской церкви и экс-президент обсудили проблемы и вызовы, стоящие перед страной. Были затронуты вопросы внешней безопасности и внутриполитической напряженности, а также возможные пути выхода из ситуации.