В Зиря местный одноименный клуб принимал «Карабах» и был разгромлен чемпионом со счетом 1:7. В составе команды Гурбана Гурбанова четыре гола забил его сын Муса. Он отличился на 56-й, 60-й, 79-й и 85-й минутах.

Также в рядах «Карабаха» отличились Турал Байрамов (44-я минута), Кади Боргес (64-я) и Рамиль Шейдаев (68-я). В команде Рашада Садыхова единственный гол забил Джошгун Диниев, открывший счет в матче на 34-й минуте.