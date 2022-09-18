«Карабах» забил 7 голов команде Рашада Садыхова Сын Гурбана Гурбанова сделал «покер»; видео
Сегодня двумя матчами завершился 7-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В Зиря местный одноименный клуб принимал «Карабах» и был разгромлен чемпионом со счетом 1:7. В составе команды Гурбана Гурбанова четыре гола забил его сын Муса. Он отличился на 56-й, 60-й, 79-й и 85-й минутах.
Также в рядах «Карабаха» отличились Турал Байрамов (44-я минута), Кади Боргес (64-я) и Рамиль Шейдаев (68-я). В команде Рашада Садыхова единственный гол забил Джошгун Диниев, открывший счет в матче на 34-й минуте.
«Карабах», в четверг разгромивший французский «Нант» (3:0), уходит на перерыв для матчей сборных в прекрасном настроении. С 18 очками агдамцы вновь вышли в лидеры, опережая «Нефтчи» по дополнительным показателям, но при этом имея одну игру в запасе.
В другом матче дня «Кяпяз» в Габале обыграл «Шамахы» - 2:1. На гол Нихада Гулиева на 5-й минуте номинальные хозяева ответили мячами нигерийцев Ахмеда Айзайи (47-я минута) и Абдуллахи Шуайбу (59-я).
Это первая победа гянджинского клуба в нынешнем сезоне, благодаря которой «Кяпяз» сразу же поднялся с 10-го места на 8-е. Теперь уже «Шамахы» замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 2 очка.
Результаты трех других матчей 7-го тура:
«Сабах» - «Туран-Товуз» - 3:1, «Сабаил» - «Нефтчи» - 0:2, «Габала» - «Сумгаит» - 1:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 18 очков (6 матчей)
2. «Нефтчи» - 18 (7)
3. «Сабах» - 16 (7)
4. «Габала» - 12 (7)
5. «Туран-Товуз» - 10 (6)
6. «Зиря» - 10 (7)
7. «Сабаил» - 5 (7)
8. «Кяпяз» - 3 (7)
9. «Сумгаит» - 3 (7)
10. «Шамахы» - 2 (7).