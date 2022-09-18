Турция ликвидировала главаря РПК

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК, сообщает «Анадолу».

Согласно информации, двумя отдельными ударами беспилотников в районе Айн-Иса были ликвидированы пять боевиков. В их числе — т.н. «ответственный» РПК по региону Евфрата Мехмет Гурбюз, известный под кодовым позывным «Роджхат Каракочан».

Гурбюз был включен в «красную категорию» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Операция была проведена 16 сентября на основе полученных разведданных.