Ветеран войны пытался сжечь себя в Ширване

Житель города Ширван Эльвин Абдиев был задержан сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции города Ширван за вождение автомобиля без соответствующих документов, транспортное средство было помещено на временную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол. Информацию об этом распространило МВД.

После этого брат водителя, участник Отечественной войны Эльмир Абдиев прибыл в отдел полиции города Ширван и выдвинул незаконные требования, чтобы вернули автомобиль и отменили протокол. Сотрудники отдела провели с ним разъяснительную беседу и проинформировали о принятых мерах в соответствии с законодательством.

Но около 20 часов вечера Эльмир Абдиев попытался поджечь себя на территории города. Его попытка была пресечена сотрудниками полиции, которые несли службу в этом районе, и с помощью сотрудников отдела он был немедленно доставлен в городскую больницу. Здесь ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время его лечение продолжается.

В связи с произошедшим проводится расследование.