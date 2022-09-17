Клинтон рассказал о разговорах с Ельциным о расширении НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон рассказал о своем разговоре с экс-президентом Российской Федерации Борисом Ельциным по поводу продвижения Североатлантического альянса на восток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Клинтон отметил, что спрашивал у Ельцина, допускает ли бывший президент РФ возможность того, что Штаты нанесут удар по России.

«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», — рассказал Клинтон.

Экс-президент США добавил, что Штаты и НАТО не собирались угрожать РФ, а также предлагал в свое время российской стороне не только особое партнерство с альянсом, но и перспективы возможного членства в организации.