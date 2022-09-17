Друзья Илона Маска предостерегали его от покупки Twitter

Соучредитель LinkedIn Рид Хоффман рассказал, что был обеспокоен, когда впервые узнал о плане Илона Маска купить Twitter, пишет Business Insider.

«Я прочитал твит и думаю, что моя реакция была такой же, как у большинства людей: «О Боже, еще одна огромная проблема. Он уже имеет дело с большим количеством», - отметил Хоффман.

Хоффман - давний друг Маска и член так называемой «мафии PayPal» - группы предпринимателей, которые помогли Маску в его первом бизнес-предприятии и впоследствии основали несколько самых успешных компаний Кремниевой долины.

Сообщается, что соучредитель LinkedIn был не единственным в окружении Маска, кто сомневался в покупке за 44 миллиарда долларов. Несколько близких друзей Маска предостерегали его от участия в сделке и беспокоились, что он взял на себя больше, чем мог осилить, сообщает Axios со ссылкой на друзей, близких к Маску, которые отказались говорить об этом под запись из-за продолжающихся судебных разбирательств между Twitter и Маском.