Госсекретарь США заявил, что снова звонил Ильхаму Алиеву обновлено
Государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В ходе телефонного разговора была отмечена важность продолжения усилий по укреплению достигнутого режима прекращения огня, обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе переговоров по мирному договору, открытию транспортных коридоров.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Азербайджана.
"Сегодня я разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам)", -написал госсекретарь США в своем Twitter.
I spoke with Azerbaijan President Aliyev today to welcome the recent ceasefire and to urge a disengagement of military forces and a return to peace negotiations.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 18, 2022