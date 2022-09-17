Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи объявил список игроков, которые будут готовиться к двум заключительным матчам Лиги наций в дивизионе «С» против Словакии (22 сентября, Трнава) и Казахстана (25 сентября, Баку).

В сборную приглашены 26 футболистов, 10 из которых представляют «Карабах», 5 – зарубежные клубы.

Состав сборной Азербайджана:

Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Турал Байрамов, Аббас Гусейнов, Ричард Алмейда, Филип Озобич, Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев (все – «Карабах»), Амин Сейдиев, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Анатолий Нуриев (все – «Сабах»), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – «Нефтчи»), Гисмят Алыев, Рустам Ахмедзаде (оба – «Зиря»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Салахат Агаев («Габала»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцюк («Висла» Плоцк, Польша), Озанджан Кокчю («Эйндховен», Нидерланды), Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо Загреб, Хорватия).

В первых четырех матчах Лиги наций сборная Азербайджана набрала 4 очка. Наша команда проиграла в гостях Казахстану (0:2), сыграла на выезде вничью с Беларусью (0:0), уступила дома Словакии (0:1) и обыграла в ответной игре в Баку Беларусь (2:0).

С 4 очками мы на 3-м месте. Лидирует Казахстан, у которого 10 очков. Словакия с 6 очками на 2-м месте. У Беларуси 2 очка.

Лишь победитель группы получит право в следующем цикле сыграть в дивизионе «B». А команда, занявшая последнее место, будет биться за то, чтобы отстоять свое место в дивизионе «С».