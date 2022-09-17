Столкновение двух машин в Баку привело к пробке

В Бинагадинском районе Баку в дорожно-транспортном происшествии пострадал один человек. Как сообщает АПА, инцидент произошел в районе, известном как DSК.

Так, во время маневрирования водитель автомобиля марки «Ниссан» врезался в машину марки «Тойота» , которая двигалась в другом направлении. В результате аварии пострадал пассажир автомобиля марки «Ниссан».

В результате столкновения на дороге образовалась пробка.

В настоящее время на территорию привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы.

Ведутся работы по восстановлению движения транспорта на дороге.