ДТП в Хачмазе, есть пострадавшие
В Хачмазском районе при ДТП пострадали 2 человека. Как передает Report, инцидент зафиксирован на участке автомобильной дороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама, проходящем через село Чинартала.
В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 с трактором, различные телесные повреждения получили жители села Нараджан - Эльнур Хазар оглы Мирзоев, 1995 года рождения, и его пассажир Назир Шафик оглы Гасанов, 1999 года рождения.
Раненых доставили в Хачмазскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.