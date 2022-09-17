ООН обратилась к России и Украине по поводу обмена пленных

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает, что Москва и Киев договорятся об обмене пленными в формате «всех на всех».

Он назвал обмен пленными позитивной вещью, которая уменьшает страдания самих пленных и их семей.

«Позиция, которую я выражал, заключается в том, что в идеале было бы провести обмен «всех на всех», чтобы устранить эту драму в жизни стольких людей», - сказал генсек ООН.

Говоря о том, готова ли организация содействовать такому обмену, Гутерриш отметил, что обычно вопросы по обмену являются прерогативой МККК.