Байден: Украина побеждает, но это вряд ли назовешь победой

«России не удастся изменить политику США по поддержке Украины с помощью энергоносителей и шантажа». Об этом в интервью телеканалу CBS заявил президент США Джо Байден.

По его словам, поддержка Украины со стороны США будет продолжаться, пока в ней есть потребность.

«Украинский народ платит чрезвычайно высокую цену, и мы будем с ними, пока им нужна наша помощь. Мы в США в гораздо лучшей форме, чем кто-либо еще, особенно Россия», - сказал президент США.

Байден также заявил, что развитие ситуации в Украине показало, что «Россия не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», и «Украина сейчас побеждает, однако ущерб, наносимый войной Украине, вряд ли можно считать победой Киева».