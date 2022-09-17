Heineken планирует заменить Coca-Cola в России
Российская структура компании Heineken зарегистрировала несколько товарных знаков для линейки безалкогольных газированных напитков со вкусом колы, сообщают российские СМИ.
Продукция получила названия «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Как следует из описания в заявке, напитки могут разливаться в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Изготовителями указаны российские заводы Heineken. Собеседник издания напомнил, что у Heineken есть опыт работы с лимонадами, поэтому «попытка воспользоваться вымыванием с полок Coca-Cola и Pepsi логична». При этом головной офис Heineken намеревается продать российские активы. Отметим, что с начала войны в Украине Coca-Cola и PepsiCo прекратили выпуск своих напитков в России.