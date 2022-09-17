Мустафа Шентоп: визит Пелоси в Армению носит провоцирующий характер

«Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению после освобождения азербайджанских земель от оккупации не пойдет на пользу миру в регионе, а также миру во всем мире, и я не вижу в этом ничего доброжелательного». Об этом заявил спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп в интервью турецким СМИ.

Он также напомнил, что недавно состоялась ее неоднозначная поездка на Тайвань.

«Визит председателя парламента одной страны в другую является нормальным явлением, но этот визит несет провоцирующий и углубляющий кризис потенциал в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений», - сказал Шентоп.

Спикер парламента также отметил, что поговорил на эту тему с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

«Мы заявили, что в случае необходимости можем осуществить визит в Азербайджан. Мы всегда заявляли, что находимся рядом с Азербайджаном в этом процессе. И после этого также продолжим поддерживать Азербайджан», - добавил Шентоп.