Девочка спутала сок с химраствором, выпила и умерла трагедия в Гёйчае
В Гёйчае умерла девочка, выпившая химический раствор, спутав с газировкой.
Как сообщают азербайджанские СМИ, инцидент был зафиксирован в селе Гарахыдыр Гёйчайского района.
Сообщается, что жительница данного села, 14-летняя Гюнеш Саликова, на заднем дворе дома, где она проживала, выпила средство от насекомых, думая, что это газированный напиток. Девочка была госпитализирована в Гёйчайскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. По факту проводится расследование.