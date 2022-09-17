Армения до сих пор не опубликовала данные погибших: родственники солдат негодуют

Спустя несколько дней после эскалации на границе Министерство обороны Армении все еще не представило четких данных о потерях армянской стороны.

Последние данные на заседании правительства представил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он заявил, что "у нас 135 погибших, информации о раненых и пропавших без вести нет. Информация уточняется".

При этом имена солдат, погибших во время провокации, на государственном уровне не публикуются, пишут армянские СМИ.

Накануне родственники жертв 44-дневной войны инициировали в социальных сетях флешмоб, требуя опубликовать имена солдат.