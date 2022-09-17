Эрдоган: Турция добивается от США экстрадиции Фетхуллаха Гюлена

«Турция ожидает от США сотрудничества и координации шагов в борьбе с PKK и возглавляемой Фетхуллахом Гюленом террористической организации «Параллельное государство» (FETÖ) подобающим духу союзничества образом». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, передает «Анадолу».

Глава турецкого государства напомнил, что Турция, как наиболее пострадавшая от терроризма страна, находится на передовой в борьбе с проявлениями терроризма.

«Анкара проводит и продолжит проводить решительную борьбу со всеми террористическими организациями: от PKK-YPG до ИГИЛ и FETÖ, не ставя при этом между ними каких-либо различий. Власти Турции полны решимости искоренить терроризм в регионе», - заверил Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил о продолжающихся инициативах Анкары по экстрадиции из США главаря FETÖ Фетхуллаха Гюлена и других функционеров террористической организации. По его словам, Турция выражает надежду на то, что и американская сторона продолжит раскрывать истинное лицо террористических организаций на всех возможных платформах.