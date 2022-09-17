В Сальяне трагически погиб гражданин Турции
На участке автодороги Алят-Астара, проходящей через Сальян, трагически погиб гражданин Турции Сулейман Куртулуш, передает Report.
По данным издания, он поднял транспортное средство с помощью подъемника на дороге Алят-Астара, чтобы сменить колесо грузового автомобиля, которым он управлял, однако погиб, застряв под газовыми баллонами автомобиля в результате внезапного сброса давления воздуха в подъемнике.
По данному факту проводится расследование в прокуратуре Сальянского района.