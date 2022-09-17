Россия перебрасывает сотни заключенных в Украину

Россия для усиления своих войск в Украине отправила из города Тамбов 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления, сообщают украинские СМИ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Кроме того, в Краснодарском крае общественные организации ветеранов афганской войны получили задание по сбору от местного населения денег для «закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону».

Как сообщала ранее британская разведка, связанная с Кремлем российская частная военная компания «Группа Вагнера» как минимум с июля проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение.