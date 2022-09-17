Списаны кредиты погибших при армянской провокации военнослужащих

Состоялось расширенное заседание президиума Общественного объединения «Ассоциации банков Азербайджана», в ходе которого был обсужден и единогласно утвержден вопрос о полном списании всех видов кредитных обязательств и начисленных на них процентов с военнослужащих, погибших при армянской провокации на границе.

Отмечается, что банковское сообщество Азербайджана и впредь будет продолжать проявлять чуткость по отношению к семьям шехидов и ветеранам, а также военнослужащим, участвовавшим в освобождении территорий, и готово всеми ресурсами участвовать в строительстве современной банковско-финансовой инфраструктуры на освобожденных землях.