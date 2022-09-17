Джейхун Байрамов отправился в Нью-Йорк

Делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отправилась в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает пресс-служба МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе визита планируется участие министра в мероприятиях, проводимых в рамках сессии, а также проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств.