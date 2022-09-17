За последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов, всего с начала вторжения их число сократилось примерно на 55, российские ВВС не имеют превосходства в воздухе, говорится в сводке Минобороны Великобритании.

«Этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, находящимся под давлением украинских наступлений», - отмечается в документе.

Кроме того, считает британская разведка, ситуационная осведомленность российских пилотов часто бывает плохой. Кроме того, существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты отклонились от территории противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро перемещалась.

«Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, лежащих в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине», - считают в Минобороны Британии.