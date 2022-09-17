В Германии заявили: «Северный поток – 2» никогда не будет запущен

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет запущен.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», - заявил Вайль в интервью агентству DPA.

Он также отметил, что в целом германо-российское партнерство в области энергетики больше невозможно.