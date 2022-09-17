Еще одно историческое достижение Азербайджана в дзюдо

Очередным соревнованием, на котором наши мастера татами вновь громко заявили о себе, стал молодежный чемпионат Европы в Праге. В командном зачете индивидуальных соревнований Азербайджан занял 1-е место среди парней и 2-е место в общей таблице. Ну а в заключительный день чемпионата прошли смешанные командные соревнования, где наша сборная стала бронзовым призером, впервые в истории поднявшись на пьедестал почета на молодежных континентальных первенствах.

Но сначала об индивидуальном турнире. Тут у нас 3 золота, 1 серебро и 1 бронза. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Вусал Галандарзаде (73 кг), Эльджан Гаджиев (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг). Серебро у Турана Байрамова (60 кг), бронзу завоевал Исмаил Заманов (90 кг). В результате среди 39 стран Азербайджан занял 1-е место в мужском зачете и 2-е место в общем зачете, уступив только Турции.

Что касается смешанного командного турнира, то тут наши дзюдоисты уверенно победили Австрию (4:0), но затем уступили Грузии (1:4), получив при этом шанс побороться за бронзу. В утешительной сетке команда Азербайджана взяла верх над Эстонией (4:0) и Германией (4:1), записав в свой актив историческую первую медаль на молодежных Евро.