Еще одно историческое достижение Азербайджана в дзюдо
Успешный год для азербайджанского дзюдо продолжается.
Очередным соревнованием, на котором наши мастера татами вновь громко заявили о себе, стал молодежный чемпионат Европы в Праге. В командном зачете индивидуальных соревнований Азербайджан занял 1-е место среди парней и 2-е место в общей таблице. Ну а в заключительный день чемпионата прошли смешанные командные соревнования, где наша сборная стала бронзовым призером, впервые в истории поднявшись на пьедестал почета на молодежных континентальных первенствах.
Но сначала об индивидуальном турнире. Тут у нас 3 золота, 1 серебро и 1 бронза. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Вусал Галандарзаде (73 кг), Эльджан Гаджиев (81 кг) и Вугар Талыбов (90 кг). Серебро у Турана Байрамова (60 кг), бронзу завоевал Исмаил Заманов (90 кг). В результате среди 39 стран Азербайджан занял 1-е место в мужском зачете и 2-е место в общем зачете, уступив только Турции.
Что касается смешанного командного турнира, то тут наши дзюдоисты уверенно победили Австрию (4:0), но затем уступили Грузии (1:4), получив при этом шанс побороться за бронзу. В утешительной сетке команда Азербайджана взяла верх над Эстонией (4:0) и Германией (4:1), записав в свой актив историческую первую медаль на молодежных Евро.
Надо сказать, что Азербайджан весьма успешно выступает в этом году в командных соревнованиях. Наши дзюдоисты брали медали во всех командных турнирах, в которых участвовали. На высшую ступень пьедестала почета наши дзюдоисты поднялись на Европейском юношеском олимпийском фестивале и в мужском турнире Исламиады. Серебро мы взяли на юношеском чемпионате мира, а бронзу на юношеском и молодежном чемпионатах Европы, а также в женских соревнованиях Исламиады.
До конца года азербайджанских дзюдоистов ждут еще несколько важных соревнований, среди которых, бесспорно, следует выделить взрослый чемпионат мира, который пройдет в Ташкенте уже совсем скоро – с 6 по 12 октября.