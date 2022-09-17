Жапаров о конфликте с Таджикистаном: «Постепенно решаются спорные вопросы»

«Кыргызстан продолжает прилагать усилия для решения приграничного вопроса с Таджикистаном мирным путем». Об этом заявил в понедельник в обращении к народу президент страны Садыр Жапаров.

Он отметил, что постепенно решаются спорные вопросы, связанные с границами двух государств.

«Как известно, все участки на границах с Узбекистаном урегулированы и остается лишь официально их задокументировать. Сегодня только территории, граничащие с Таджикистаном, не конкретизированы и вызывают проблемы. Мы продолжаем прилагать усилия по урегулированию спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе исключительно мирным путем», - сказал он.

Жапаров отметил, что нерешенность проблем с границами приводит к печальным последствиям и подчеркнул, что «на данный момент смертоносная стрельба в приграничной зоне прекратилась, но в интернет-пространстве продолжают публиковаться различные провокационные высказывания».