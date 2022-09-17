Генпрокуратура о нападении на посольство Азербайджана во Франции

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения членами радикальной армянской группировки на административное здание посольства Азербайджана во Франции». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры Азербайджана, распространенной в понедельник, 19 сентября.

Отметим, что накануне в соцсетях были распространены видеокадры, отражающие попытку нескольких членов радикальной армянской группировки насильственно проникнуть в административное здание посольства Азербайджана во Франции.

«Предварительным расследованием установлено, что члены радикальной группировки по предварительному сговору, личности которых неизвестны, с целью обострения международных отношений и разжигания войны нарушили требования Международной конвенции от 14 декабря 1973 г. «О предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов». Установлены обоснованные подозрения в том, что 18 сентября они попытались проникнуть в посольство Азербайджана во Франции, а также предметами, использованными в качестве оружия, нанесли материальный ущерб административному зданию», - говорится в сообщении ведомства.