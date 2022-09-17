Американские эксперты: Украина вернет часть Херсона в ближайшие недели

Кремль все больше делает ставку на иррегулярные добровольческие и марионеточные формирования, а не на обычные части и соединения ВС, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Как говорится в отчете института, «Ухудшение отношений российского руководства с военным командованием и Минобороны может отчасти объяснить возрастающее внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь их в резервы для пополнения регулярных российских боевых частей».

ISW приводит слова неназванного российского блогера о том, что российские силы «уже начали процесс формирования и укомплектования 4-го армейского корпуса, по крайней мере, на уровне документации». «Сообщение может быть правдой, учитывая недавнюю тенденцию Кремля к формированию большего количества региональных добровольческих отрядов после поражения в Харьковской области. Субъекты Российской Федерации ранее начали рекламировать службу по контракту в добровольческих частях примерно во время формирования 3-го армейского корпуса. Российские силы также все активнее вербуют пленных, задействуя казачьи подразделения, сотрудников российских служб безопасности, таких как Федеральная служба безопасности России и Росгвардия, а также тайно мобилизуют мужчин из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Постоянное внимание к формированию нерегулярных частей вызывает некоторую критику со стороны отставных российских офицеров, которые призывают к созданию обычных обычных дивизий, а не добровольческих батальонов», - говорится в отчете.

İSW отмечает, что формирование подобных подразделений «приведет к дальнейшему напряжению, неравенству и общему отсутствию сплоченности между российскими силами». «Украинские и российские источники сообщают о случаях, когда Вооруженные Силы России отказываются выплачивать ветеранские пособия, единовременные надбавки за военную службу или оказывать медицинскую помощь военнослужащим БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). Некоторые воинские формирования предлагают финансовые поощрения за каждый километр, пройденный подразделением военнослужащих, поощрение, которое, скорее всего, выиграют немногие солдаты, учитывая, что российские силы занимают оборону почти везде, за исключением районов вокруг Бахмута и Донецка, где продвижение было медленным и очень ограничено».

В отчете приводится публикация российского издания Insider, которое сообщило о случаях этнической дискриминации в чеченских подразделениях: «Чеченское руководство отправляет представителей нечеченских национальностей на передовую, прежде чем отправить в бой чеченцев. Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут испытывать проблемы с завербованными заключенными, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Все эти группы имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованные структуры командования, разное восприятие войны и мотивацию к бою, что делает более вероятными конфликты и плохую координацию подразделений. Единственное, что их объединяет, это совершенно неадекватная боевая подготовка».

Как отмечает İSW, формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений добавляет мало боевой мощи российским силам, воюющим в Украине. «3-й армейский корпус бросился защищать российские позиции вокруг Харьковской области во время контрнаступления, но не смог ничего изменить и «растворился». Прибытие все большего количества нерегулярных российских сил на поле боя практически не повлияло на качество российских операций».

В отчете отмечается, что российские силы, вероятно, пытаются провести более преднамеренный и контролируемый отход в западной части Херсонской области, чтобы избежать хаотического бегства, зафиксированного в Харьковской области в начале сентября. «За последние несколько месяцев русские сильно укрепились на западе Херсонской области, в том числе за счет воздушно-десантных частей и, по крайней мере, некоторых частей 1-й гвардейской танковой армии. Эти якобы более профессиональные, хорошо обученные и оснащенные части сосредоточены на небольшом участке в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению. Похоже, они действуют значительно лучше, чем российские силы в Харьковской области. Украинцы уничтожили ряд частей 1-й гвардейской танковой армии в Харьковской области, обратив их в бегство и захватив большое количество качественной техники. Худшие действия профессиональных российских солдат в Харьковской области по сравнению с Херсонской могут быть связаны с меньшей концентрацией российских войск в Харьковской области, а также с тем, что украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось неожиданным для россиян».