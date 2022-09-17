В Лачине обнаружили закопанные армянами мины фото
Азербайджанскими подразделениями расчищаются заминированные во время широкомасштабной провокации армянскими диверсионными группами территории и пути снабжения. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В результате разминирования, проводимого на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье северо-восточной части горы Беюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены 122 противопехотные мины.
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