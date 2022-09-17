Азербайджанскими подразделениями расчищаются заминированные во время широкомасштабной провокации армянскими диверсионными группами территории и пути снабжения. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В результате разминирования, проводимого на территории Лачинского района, 18 сентября в ущелье северо-восточной части горы Беюк Ишиглы были обнаружены и обезврежены 122 противопехотные мины.