Генпрокуратура снова о скандалах вокруг родственников шехидов

Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на очередной скандал вокруг родственников шехидов, которые заявили о даче взяток для устройства на военную службу.

Так, на прошлой неделе на странице пользователя Тале Хасмамедова появилась информация о том, что отец одного из шехидов из Имишлинского района дал взятку в 3000 манатов, чтобы устроить сына в армию.

В ходе расследования, проведенного военной прокуратурой, Тале Хасмамедов заявил, что он поделился информацией, которую прочел в соцсетях и лично не знает этого человека.

Тале Хасмамедову было сделано предупреждение о недопустимости распространения неуточненной информации об азербайджанской армии.

В то же время в Военной прокуратуре продолжается расследование в связи с двумя видеообращениями брата шехида Сабухи Ахмедова Санана Ахмедова. Общественность будет проинформирована о результатах.