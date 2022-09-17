Офис президента Украины о возможной встрече Путина и Зеленского
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока нет никакого смысла ни в переговорном процессе между Украиной и Россией, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
«Если коротко, никакого смысла и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов», - сказал он в интервью «Украинской правде».
Подоляк объяснил это тем, что «Россия все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты».
«Любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем «лживые минские танцы», начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. Россия должна ответить за все и не прятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе», - сказал Подоляк.
В то же время он подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет «обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников».