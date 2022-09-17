Офис президента Украины о возможной встрече Путина и Зеленского

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пока нет никакого смысла ни в переговорном процессе между Украиной и Россией, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

«Если коротко, никакого смысла и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов», - сказал он в интервью «Украинской правде».

Подоляк объяснил это тем, что «Россия все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты».