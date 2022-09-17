Кремль о визите Пелоси в Ереван: «Громкие действия и заявления…»

Россия готова приветствовать визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, если он будет реально способствовать стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться. Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления? Посмотрим, со временем это все будет понятно», - сказал Песков.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пробыла в Армении два дня и провела переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером парламента Аленом Симоняном.