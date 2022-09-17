Граждане Пакистана пытались перебраться из Азербайджана в Россию

«18 сентября около 20:00 на территории погранзаставы пограничного отряда «Худат» ГПС в селе Ханоба Хачмазского района были задержаны пятеро граждан Пакистана - Али Саджад (1985 года рождения), Мунавар Васеем (1992 года рождения), Юсеф Субтаин (1998 года рождения), Усман Мухаммед (2002 года рождения) и Хассан Али (2005 года рождения)», - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что трое задержанных прибыли в Азербайджан в конце августа рейсом Лахор-Баку, еще двое - рейсом Дубай-Баку в сентябре.

Расследование выявило, что граждане Пакистана намеревались перейти из Азербайджана в Россию, а оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по делу.