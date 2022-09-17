«60-летняя жительница Киева с марта по июнь 2022 года передавала российским оккупантам координаты для ракетных ударов». С таким заявлением выступила Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что жительница столицы Украины действовала по заказу представителей спецслужб России. Вместе с другим украинцем она собирала информацию о местоположении военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектах в Киеве и области.

Собранную информацию, а также фото и координаты расположения объектов женщина через сообщника передавала российским кураторам с помощью мобильных приложений. В общей сложности таким образом она передала данные о 21 вышеуказанном объекте.