МЧС распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Баку, в результате которого погибли 2 человека.

Как сообщили в МЧС, на горячую линию «112» поступила информация о том, что требуется помощь спасателей в связи с дорожно-транспортным происшествием в Бинагадинском районе города Баку.

На место происшествия были привлечены соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковой автомобиль марки «Toyota» и водовоз (грузовой автомобиль марки «КамАЗ»), в легковом автомобиле зажатыми остались 2 человека.

В результате проведенных мероприятий из деформированного автомобиля были извлечены тела 2 человек.