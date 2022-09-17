Азербайджан хочет закупить турецкие гранатометы

Азербайджанская сторона проявляет интерес к гранатометам турецкого производства. Как сообщает Anadolu, владелец компании по производству оружия Селим Акдаш заявил, что они готовятся экспортировать гранатометы.

Он отметил, что интерес к гранатометам проявляют и дружественные и братские страны. Селим Акдаш добавил, что на данную продукцию есть спрос в более чем 20 странах.

«Сейчас мы ведем переговоры и с Азербайджаном. Есть спрос на шестибарабанный гранатомет. Если наше Министерство национальной обороны сочтет это целесообразным, то мы поставим нашу продукцию в эти страны. То есть купить у нас оружие сможет не каждый. Мы можем экспортировать нашу продукцию в дружественные и братские для Турции страны. Дальность стрельбы модели с шестью барабанами 400 и 800 метров. Азербайджан хочет приобрести у нас гранатометы, переговоры ведутся» , - сказал Акдаш.