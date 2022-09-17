США обсуждают план реакции на случай применения Россией ядерного оружия

Администрация президента США Джо Байдена вместе с союзниками обсуждают план реакции на случай применения Россией ядерного оружия в Украине, заявила украинским СМИ посол США в Киеве Бриджит Бринк.

Журналист поинтересовался у дипломата, допускают ли США радикальный сценарий, при котором Россия применит тактическое ЯО в Украине или будет использовать захваченную Запорожскую АЭС в качестве оружия.

Бриджит Бринк напомнила позицию президента Джо Байдена, который пригрозил Москве катастрофическими последствиями в случае задействования вооружения массового поражения. По словам посла США в Украине, Вашингтон вместе с союзниками обсуждают план действий на подобные действия Российской Федерации.

Ситуацию вокруг Запорожской АЭС дипломат назвала опасной, добавив, что США поддерживают инициативу Украины создать демилитаризованную зону вокруг ядерного объекта и полностью вернуть его под контроль официального Киева.