Начались похороны Елизаветы II

В Лондоне начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II, передает The Guardian.

Тело монарха вынесли из Вестминстерского дворца, где оно находилось со среды, 14 сентября. По традиции, сохранившейся с похорон королевы Виктории, орудийный лафет с гробом катили 142 военных моряка.

Во главе процессии идут 200 волынщиков и барабанщиков из шотландского и ирландского полков, Королевских гуркхских стрелков и Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

За гробом следуют старший сын Елизаветы II, король Карл III и другие члены королевской семьи, в том числе принц Уильям, принц Гарри, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Гроб привезут в Вестминстерское аббатство, где пройдет поминальная служба.