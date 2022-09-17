В Баку у женщины забрали 70 кошек. Как передает Qafqazinfo, у уроженки Ярдымлинского района З.Юсифовой (1975 г.р.), занимающейся сбором и продажей пластика, картона и пустых бутылок в торговом центре "Бина", расположенном в Гарадагском районе столицы, и проживающей на его территории, в ее отсутствие забрали и увезли в неизвестном направлении 70 кошек.

Как отмечается, обнаружив пропажу своих подопечных, женщина принялась осыпать нецензурной бранью руководство торгового центра. Приехавшие на место правоохранители доставили ее в полицейское отделение. В отношении З.Юсифовой был составлен административный протокол, по решению Гарадагского районного суда она оштрафована на 200 манатов.

Отметим, ранее руководство объекта и сотрудники полиции, несущие службу на этой территории, просили З.Юсифову убрать кошек с территории торгового центра.