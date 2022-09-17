Зеленский обсудил с министрами и военными актуальные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 19 сентября, сообщает сайт главы украинского государства.

В сообщении отмечается, что на Ставке обсуждались вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины, вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов и вопрос подготовки сил обороны к зимнему периоду.

На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник ГУР Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.