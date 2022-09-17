Китайцев призвали не прикасаться к иностранцам из-за оспы обезьян

Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью предостерег людей от прикосновения к иностранцам на следующий день после того, как в Китае подтвердился первый случай обезьяньей оспы, сообщает CNN.

«Для предотвращения возможного заражения обезьяньей оспой рекомендуется избегать прикосновений к иностранцам», - написал У Цзунью в своем посте на китайской онлайн-платформе Weibo, подчеркнув риск распространения болезни в результате международных поездок и тесных контактов.

У Цзунью также порекомендовал избегать кожного контакта с людьми, которые находились за границей на протяжении трех недель.