«Талибан» и США провели обмен заключенными

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что талибы провели обмен пленными с США, выменяв задержанного соратника на бывшего американского морпеха, сообщает AFP.

По его словам, морпеха Марка Фреричса выменяли на Башара Нурзая, полевого командира и соратника «Талибана», которого в США осудили на 17 лет за контрабанду героина.

В «Талибане» говорят, что он не занимал каких-либо официальных должностей, но оказывал весомую поддержку движению в начале 90-х.