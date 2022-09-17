С сегодняшнего дня сервис Google Pay™ будет активен для карт VISA от Халг Банка на устройствах Android и на устройствах, поддерживающих WearOS. Для совершения платежей через Google Pay клиенты смогут хранить свои карты в недавно запущенном в Азербайджане цифровом кошельке Google Wallet™.

Google Pay - платежный метод, позволяющий держателям карт расплачиваться за покупки с помощью удобной, быстрой и безопасной оплаты в магазинах, где принимаются бесконтактные платежи, а также в приложениях и на сайтах. Чтобы совершить платеж в магазинах, достаточно поднести смартфон с операционной системой Android к платежному терминалу, при этом нет необходимости иметь при себе карту.

Каждая транзакция, осуществляемая через Google Pay, защищена несколькими уровнями безопасности. Лежащий в основе транзакций токен полностью отвечает требованиям отраслевых стандартов и специфичен для каждого устройства. Здесь применяется динамический код безопасности, уникальный для каждой проводимой транзакции.

Настроить Google Pay очень легко - достаточно зайти в приложение Халг Банка XalqOnline или, загрузив из Google Play Store приложение Google Wallet™ на Android-устройство и следуя инструкциям, добавить карту Халг Банка.