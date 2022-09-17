Посла Беларуси вызвали в МИД Молдовы из-за слов Лукашенко

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отреагировало на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Соединенные Штаты Америки подталкивают Европу к военной конфронтации с Россией.

«После заявлений, сделанных недавно белорусским лидером в отношении нашей страны, МИД вызовет посла Беларуси в Кишиневе для получения объяснений и представления принципиальной позиции нашей страны. Граждане Республики Молдова решительно осуждают войну России против Украины», - отмечено в пресс-релизе ведомства.

В МИД добавили, что сожалеют о роли Беларуси в пропаганде российской военной агрессии против Украины и неоднократном продвижении в публичном пространстве сообщений, направленных на создание дезинформации и фейков.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Президент Беларуси отметил, что после Украины США переключатся на Молдову или Прибалтику, Польшу или Румынию.