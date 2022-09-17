Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:45

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл участвует сейчас в траурной церемонии похорон королевы Елизаветы II. В Лондоне собрались 500 высоких гостей из более 200 стран, а всего в британской столице на улицы выйдут около 1 миллиона человек, которые хотят увидеть, как траурная процессия отправится из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство. На этой неделе в Нью-Йорке начнется Генеральная Ассамблея ООН на высшем уровне. А в Лондоне, как пишет The Washington Post, «похороны королевы сами по себе также становятся аналогом форума ООН».

Однако расписание на похоронах не оставляет времени на проведение полновесных переговоров между лидерами. Поэтому прежде запланированная встреча между Байденом и новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс была перенесена на среду, и она состоится уже в кулуарах ООН. В среду же ожидается и выступление Байдена на Генеральной Ассамблее - это будет крайняя (чтобы не говорить «последняя») его крупная публичная речь по международным проблемам перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Как сообщает информированное издание Politico, это свое выступление Байден посвятит прежде всего Украине и - в более широком плане - борьбе мировых демократий против авторитарных режимов и тираний. Тема оказания помощи Украине будет центральной и на переговорах Байдена и Трасс.

«Успех украинского контрнаступления против российских войск cоздал вдохновляющий фон для Байдена, который призовет мир бороться против ничем не спровоцированной войны Владимира Путина, - пишет Politico. - И американский президент использует свою речь в ООН, чтобы консолидировать - с помощью западного оружия - поддержку украинских бойцов, которые сражаются против гораздо большей военной машины». Позицию Байдена горячо поддерживают влиятельные американские интеллектуалы, много лет занимающиеся Россией. Украина постепенно поднимала значение самого понятия победы, пишет ведущий эксперт в этой сфере Энн Эпплбаум в журнале Atlantic. Сначала победа означала отвоевание всех украинских земель до линии 24 февраля, теперь же речь идет об освобождении всей территории, включая Донбасс и Крым. Победа Украины, убеждена Эпплбаум, приведет к падению режима Путина. «Совершенно невозможно представить себе, что он продолжит свое правление в то время, как его обещание восстановить Советский Союз является не только невозможным, но просто вызывает смех», - пишет эксперт по России в статье под заголовком «Время готовиться к победе Украины». Украинские лидеры убеждены, что победа придет на их землю намного быстрее, если Запад снабдит их необходимым для наступления тяжелым вооружением. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на администрацию Байдена с тем, чтобы та согласилась, наконец, поставлять Украине дальнобойные снаряды дальностью стрельбы до 300 километров, известные как ATACMS, способные поражать цели в глубине обороны противника.

Haqqin.az неоднократно сообщал об этой дискуссии между Киевом и Вашингтоном, однако воз и ныне там. Как пишет в своем последнем номере The New York Times, Байден по-прежнему сопротивляется идее этих поставок, стремясь не допустить эскалации со стороны России, которой необходимо восполнить потери последних недель на поле боя. «Нам необходимо избежать Третьей мировой войны», - неоднократно говорил Байден своим помощникам. Американские политики и военные чины считают, что до сих пор их стратегия в Украине была успешной и им удастся «boiling the frog» - «варить лягушку» путем постепенного, шаг за шагом наращивания поставок как оружия, так и предоставления разведывательной информации плюс финансовой и экономической помощи без провоцирования Москвы на какое-либо драматическое решение. Под этим имеется в виду возможность использования Россией тактического ядерного оружия. Как уже сообщалось, Байден впервые лично коснулся этой угрозы. Президент США Джо Байден призвал главу российского государства Владимира Путина отказаться от мысли об использовании в Украине химического или тактического ядерного оружия. "Не надо. Не надо. Не надо. Вы измените лицо войны, как ничто со времен Второй мировой войны", - такими словами Баден ответил в интервью телеканалу CBS на вопрос, что он сказал бы Путину, если бы тот задумался о подобной возможности.