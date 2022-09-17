Россия хочет стать посредником между Турцией и Сирией

«Россия всегда готова предоставить площадку для встречи глав МИД Турции и Сирии». Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Напомним, что ранее турецкие СМИ после переговоров 5 августа в Сочи президентов Турции и России сообщили, что в Анкаре обсуждается возможность налаживания прямых контактов между турецким и сирийским руководством.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что переговоры Эрдогана и президента Сирии Башара Асада не планируются, а контакты между Анкарой и Дамаском в настоящее время поддерживаются лишь по линии спецслужб.